‘Er moet snel een sport- en subsidiebeleid komen, want sportclubs weten nu niet waar ze aan toe zijn’

Het CDA zegt van veel verenigingen signalen te krijgen dat er onduidelijkheid bestaat over het subsidie- en sportbeleid in Altena. Het beleid van de drie voormalige gemeenten was zeer verschillend. ,,Clubs in Aalburg kregen subsidie die was gebaseerd op het aantal jeugdleden. In Werkendam en Woudrichem werkte dat anders’’, aldus Verdoorn, die bovendien weet dat in Werkendam de subsidies veel later zijn uitbetaald dan voorheen. Volgens hem werkt dat onduidelijkheden in de hand. ,,Verenigingen weten hierdoor niet wat de financiële gevolgen voor zowel de lange als korte termijn kunnen zijn.’’