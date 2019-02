Engelse raket uit WOII tot ontploffing gebracht in Werkendam

De raket is afgelopen weekend gevonden in het dorp Meeuwen bij ploegwerkzaamheden. Het projectiel is 55 centimeter lang en heeft een diameter van 15,5 centimeter. Medewerkers van de Explosieven

Opruimingingsdienst (EOD) zijn met de dienstdoende wijkagent naar de vindplaats gegaan. Van daaruit is de raket overgebracht naar een plek in de buurt van Werkendam waar het explosief veilig is ontmanteld.

Scherp en gevaarlijk

Wijkagent Jack Mulder was bij de ontploffing van de raket. Hij vertelt dat dergelijke vondsten vrijwel nooit op de vindplaats zelf worden ontmanteld. ,,Vaak willen mensen graag scherven meenemen omdat ze zo oud zijn. Die kunnen echter nog erg scherp en dus gevaarlijk zijn. We hebben in dit gebied een heel mooie plek met goed uitzicht waar we raketten en bommen uit de oorlog kunnen laten ontploffen op een veilige manier. Dat is ook nu gebeurd.’’



De wijkagent was samen met een medewerker van de EOD bij de ontploffing van het explosief. Deze EOD-medewerker vertelt dat het projectiel na tot ontploffing te zijn gebracht, wordt vernietigd. ,,De resten gaan op de schroothoop zodat niemand zich eraan kan verwonden.’’



De EOD krijgt nog zo’n tweeduizend meldingen per jaar van aangetroffen projectielen uit de Tweede Wereldoorlog.