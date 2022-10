Energiekosten voor Hardinxveldse sportaccommodaties met 6,5 ton omhoog

Christmas Village Arkel dit jaar grootser dan ooit: ‘Waar een klein dorp groots in kan zijn!’

Kerst in Christmas Village Arkel is dit jaar grootser dan ooit. Niet alleen is het hele dorp versierd en verlicht, ook komt er een grotere Santa Lichtjesroute. Omdat dit jaar - naar verwachting - geen coronamaatregelen gelden, is er een bijeenkomst op Plein 983 met livemuziek.

18 oktober