En dat is tien, boswachter vindt weer een dode bever langs de Werkendamse Bandijk

Er gingen vorig jaar minder bedrijven failliet dan in 2019 en dat komt deels door de coronacri­sis

22 januari In Gorinchem, Hardinxveld, Molenlanden en Vijfheerenlanden gingen vorig jaar minder bedrijven failliet dan het jaar daarvoor, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland gingen in 2020 minder bedrijven op de fles in vergelijking met het jaar ervoor.