En dat is drie! Derde visarendkuiken kruipt uit het ei in webcam-nest van de Biesbosch

Een op de acht Gorcumers helpt politie via Burgernet

29 mei Een op de acht Gorcumers heeft zich aangemeld bij Burgernet, het systeem dat de politie gebruikt om hulp te vragen aan inwoners in de regio. De laatste jaren is de bereidheid om door de politie ingeseind te worden via een sms of een spraakbericht vrijwel gelijk gebleven.