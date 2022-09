En daar komen de asfaltmachines weer: A27 tussen Gorinchem en Hank dicht voor onderhoud

Defensie: ‘Stichting Niet nog een radar is wel welkom op informatie­avond’

Stichting Niet nog een radar uit Herwijnen is maandag 3 oktober gewoon welkom op de informatieavond om mee te praten over de omstreden militaire radartoren. Dat zegt het ministerie van Defensie. De stichting had eerder geen uitnodiging ontvangen.

