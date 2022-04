Elke week kloppen nieuwe mensen aan bij de voedselbank: ‘We redden het, maar wel nét’

Ze redden het en er is geen sprake van paniek, maar het gaat wel allemaal nét. In Gorinchem is het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank in een jaar tijd flink toegenomen. Of de piek al is bereikt weet niemand, nu de prijzen maar blijven stijgen. ,,Elke week moeten we nieuwe mensen inschrijven’’, zegt Hans de Kuiper.