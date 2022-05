Einde aan conflict over 't Oog in zicht? Hardinxveldse wethouder heeft goede hoop: ‘Goed gesprek gehad’

De Hardinxveldse wethouder Trudy Baggerman heeft er goede hoop op dat het conflict met de provincie Zuid-Holland over bouwplan ’t Oog wordt opgelost. ,,We hebben een goed gesprek over onze verschillende inzichten gehad, maar we pakken samen de handschoen op.”

Gedeputeerde Staten zei onlangs nee tegen de eerste fase van de toekomstige woonwijk tussen de sporen van de MerwedeLingelijn en de Betuweroute. De provincie wil namelijk dat er veel meer goedkope huur- en koopwoningen worden gebouwd dan tot nu toe in de tekeningen staan.

‘We zijn een dorp, geen stad’

Ook wil Zuid-Holland dat huizen dichter op elkaar komen te staan en dat er meer in de hoogte wordt gebouwd. Dat ziet Hardinxveld-Giessendam niet zitten: ,,We zijn een dorp, geen stad”, aldus Baggerman eerder deze week. En: ,,We hebben al afspraken met andere partijen. Die kunnen we ook niet zomaar overboord zetten. Als we er niet uitkomen, is vertraging onvermijdelijk. Dit mag de bouw van onze woningen niet op slot zetten.”

Inmiddels heeft zij een gesprek gehad met gedeputeerde Anne Koning over de eerste fase van een project, dat voorziet in de bouw van 170 woningen. Baggerman: ,,We gaan de komende tijd vaker met elkaar in gesprek, waarna ik hoop en verwacht dat we er samen uitkomen.”

Quote We hebben beiden de wens om snel en veel te bouwen. We moeten elkaar nog wel vinden in het type woningen dat gebouwd wordt. Trudy Baggerman

Ook over fase 2 van ’t Oog werd gesproken. De provincie ziet daarin helemaal geen heil, mede vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen. ,,Uit het gesprek met de gedeputeerde bleek dat de zaak genuanceerder ligt en dat de deur wel openstaat voor de ontwikkeling van ’t Oog,” aldus Baggerman, die zegt blij te zijn met deze ‘kanteling’.

,,We hebben beiden de wens om snel en veel te bouwen. We moeten elkaar nog wel vinden in het type woningen dat gebouwd wordt. Toch kunnen we samen verder, zodat we kunnen bouwen voor iedereen die zo dringend een huis nodig heeft.”

