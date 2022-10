Eigenlijk onvermijdelijk dat Schoonrewoerd niet alleen haar Dagwinkel redt maar ook haar geliefde ‘Ad de Kip’

Analyse. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat Schoonrewoerders de Dagwinkel, de ziel van het dorp, zouden wegsleuren van een energieprijzen-faillissement. Fervent Schoonrewoerder en ondernemer Ad de Jong (64), zag de toekomst donker in en legde kwetsbaar ziel en zaligheid op tafel. Nu de toegezegde euro’s geteld zijn, is het duidelijk: Het dorp heeft haar ziel gered én Ad in het dorp gehouden.

De grote kracht van de Dagwinkel in Schoonrewoerd is ongetwijfeld Ad de Jong zelf. Wie ooit voor hem een koninklijke onderscheiding aanvraagt en het vrijwilligerswerk wil optekenen dat Ad uitvoert - naast het runnen van z’n winkel - mag de borst natmaken. Zo is hij als oud-bestuurslid van de plaatselijke voetbalvereniging HSSC’61 al tientallen jaren actief rond het veld.

Hij bedenkt vele dorpsprojecten en committeerde zich onlangs nog volledig aan de nieuw opgerichte stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden (die het onderhoud van plaatselijke hoogstamfruitbomen overnam van een plaatselijke oude boer). Ook is Ad sinds kort ook vrijwillig werkzaam als diaken in de plaatselijke Gereformeerde Kerk. In die laatste rol ontmoet en helpt hij mensen met smalle beurzen die de energierekening niet op kunnen hoesten. Een situatie die hij zakelijk maar al te goed kent.

Ad de Kip

De Jong (in de volksmond vaak liefdevol bij z’n scheldnaam Ad de Kip genoemd) legde de afgelopen weken dus kwetsbaar z’n eigen hart en ziel op tafel. Hij deelde zijn verhaal in vele media, deelde formulieren uit om geld op te halen en keek met samengeknepen billen uit naar ‘D-day’ de dag van de informatieavond in het Partycentrum. Met een microfoon in de hand laveerde hij moeiteloos tussen z’n nuchtere blik, grote en emotionele zorgen over de toekomst en zijn zelfspot waarbij hij z’n scheldnaam ook geregeld in de mond nam. Na de avond - een onverdeeld succes - volgde het toch wel spannende wachten op de financiële toezeggingen.

Quote Hei- en Boeicop en Zijderveld zijn dode dorpen, je ziet er niemand op straat lopen, in Schoonre­woerd wel omdat hier winkels zijn Ad de Jong

De ondernemer nam tot dit weekend de tijd om zeker te weten of het zou lukken om het streefbedrag van ruim 70.000 euro op te halen om de koelingen en diepvries die ‘nog ouder dan mijn moeder is’, te vervangen. De koelingen verbruiken wekelijks 2400 kwh. Een gemiddeld gezin gebruikt dit per jaar. Nog een uitdaging: de personeelskosten omlaag door met meer vrijwilligers te gaan werken.

Dode dorpen

Met z’n huidige jaarlijkse omzet van zo’n 1,3 miljoen euro wist hij de Dagwinkel ook door de supermarktoorlogen heen draaiende te houden. Al klotste het geld bij hemzelf nooit tegen de plinten, bekende hij tijdens de informatieavond. Hij wil er vooral voor zorgen dat zijn Schoonrewoerd niet verandert in een ‘dood dorp’ zoals hij dat omschrijft. ,,Hei- en Boeicop en Zijderveld zijn dode dorpen, je ziet er niemand op straat lopen, in Schoonrewoerd wel omdat hier winkels zijn.’’

Ad kan door omdat het benodigde bedrag binnen is. Dat treft, want in het werk heeft Ad nog altijd ‘veel schik’. Hoewel velen de Dagwinkel enkel bezoeken voor de ‘vergeten boodschappen’, is het een enorm behoud voor het dorp. Niet alleen omdat de winkel blijft inclusief de pinautomaat, stomerijservice, postpakkettenpunt, gezelligheid et cetera, maar ook omdat Ad de Jong is behouden met al z’n enthousiaste plannen.

Reddingsplan

Maar nu eerst moet hij z’n tanden zetten in de vernieuwing van zijn koelingen en vriezers die ouder zijn dan z’n moeder. Zijn moeder Lena werd best oud en leeft ook al heel wat jaartjes niet meer, dus de hoogste tijd. En daarna? Daarna komt er vast een nieuw idee, want zo is Ad. Gelukkig is zijn eigen reddingsplan gelukt.

