Egbert Lichtenberg wordt nieuwe burgemeester van Altena

Lichtenberg volgt Marcel Fränzel naar verwachting op maandag 9 december op. Laatstgenoemde is sinds dit jaar waarnemend burgemeester, die door de Commissaris van de Koning was aangesteld en de nieuwe gemeente Altena meehielp ‘op te starten’. Altena ontstond op 1 januari uit de samenvoeging van Woudrichem, Aalburg en Werkendam.

De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie, die bestaat uit een aantal leden van de gemeenteraad, zich gebogen over wie de nieuwe burgemeester moest worden. Naar die functie solliciteerden dertien belangstellenden, onder wie één vrouw. Met een deel daarvan zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. Uiteindelijk bleven er twee namen over. De gemeenteraad nam dinsdagavond in een besloten vergadering het advies van de vertrouwenscommissie over om Lichtenberg voor te dragen als de eerste kroonbenoemde burgemeester van Altena.

Loopbaan

Lichtenberg is momenteel raadslid in Papendrecht, waar hij namens het CDA de rol van fractievoorzitter bekleedt. Hij was tevens lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Verder beschikt hij over ervaring als leidinggevende en is bekend met het gebied. De Papendrechter is algemeen directeur bij MidZuid, het Sociaal Werkbedrijf van de gemeente Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

Van 1998 tot 2007 werkte hij bij de gemeente Oosterhout in diverse functies, waarvan sinds 2000 in de directie en de laatste vier jaren als adjunct-gemeentesecretaris. Van 1993 tot 1998 werkte hij bij de gemeente Papendrecht als algemeen bestuurlijke medewerker en Kabinetschef.

‘Spelverdeler’

‘Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester’. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Lichtenberg , de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevingsbewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen. Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Inwoners konden eerder dit jaar via een enquête aangeven wat zij belangrijke karaktereigenschappen vinden, waaraan de nieuwe eerste burger moet voldoen. Ruim 500 reacties kwamen er. De profielschets: de nieuwe burgemeester van Altena is iemand die tussen de mensen staat wanneer er iets aan de hand is, kan zich inleven in de cultuur en waarden van Altena, voelt zich betrokken bij de streek, gaat gemakkelijk met mensen om, is regelmatig in de dorpen te vinden, heeft goede contacten in de regio en durft knopen door te hakken in moeilijke situaties.

Burgemeesters fusiegemeenten

Ook de fusiegemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en West Betuwe krijgen een nieuwe burgemeester. In de laatstgenoemde gemeente werd die eveneens vanavond bekendgemaakt: de 57-jarige SGP'er Servaas Stoop uit Hendrik-Ido-Ambacht is in die gemeente voorgedragen. Vijfheerenlanden volgt morgenavond, Molenlanden begin november.