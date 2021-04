Eerste succes voor de webcam-visarenden in de Biesbosch: vrouwtje legt een ei

Politie waarschuwt na weer een ongeluk met drank in het spel: ‘Alcohol en verkeer gaan echt, echt, echt niet samen’

22 april Een automobilist is woensdag met zijn voertuig in het water beland in Groot-Ammers. Na het ongeluk bleek dat hij veel te veel had gedronken. Het is de tweede keer in een week tijd dat er alcohol in het spel is bij een ongeluk in de gemeente Molenlanden, constateert de politie. ,,Met alle geluk van de wereld zijn er hierbij geen gewonden gevallen.’’