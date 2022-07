Eerst een nieuw thuis voor de kamsalamander; dan pas met dijkenklei sjouwen

Tot half maart opgebroken straten in Gorinchem: honderden meters aan kabels worden verlegd

Opengebroken stoepen en straten. Zowel in de binnenstad als in Gorinchem-Oost is aannemer Van Vulpen druk met het verleggen van kabels en leidingen voor netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen. Een klus die maanden duurt en soms voor ergernis zorgt. ,,Dat laatste proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.’’

6 februari