Eenzame dakdekker op grote hoogte geeft een Gorcumse korenmolen een nieuwe ‘hoed’

Vader Frenkie de Jong teleurge­steld in schrappen Cruyff Court in Arkel: ‘Het was overal wel wat...’

De teleurstelling bij de vader van topvoetballer Frenkie de Jong is groot, nu duidelijk is geworden dat er geen Cruyff Court komt in Arkel. Meerdere plekken voor zo'n kunstgrasveld zijn bekeken, maar er kon geen geschikte plek worden gevonden. ,,Het was overal wel wat",. stelt John de Jong.

25 maart