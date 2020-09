Een waterleiding van vijf kilometer opzij leggen voor de verbreding van de A27, zo doe je dat

Wie langs de A27 rijdt, kan het bijna niet missen. Er gebeurt iets bijzonders langs de snelweg. Op werkterreinen liggen enorme grote buizen. Mannen en machines zijn druk aan het werk. Ze zijn bezig met de aanleg van een drinkwatertransportleiding, want de huidige ligt in de weg wanneer de A27 wordt verbreed. De nieuwe leiding met een diameter van 700 mm verdwijnt 25 meter onder de grond. Opgedeeld in vier stukken. Drie zijn ruim één kilometer lang. Het vierde meet ruim twee kilometer. De aanleg is een huzarenstukje.

Krachtpatser

Voor de klus zet Van Vulpen zijn grootste krachtpatser in: het is een 300-ton boorstelling. ,,En elektrisch’’, zegt projectleider Corjan Slinger. Hij staat samen met boormeester Cor Versluis en Nico de Wit, projectleider bij drinkwaterbedrijf Oasen, op het werkterrein aan de Broekseweg in Meerkerk. Om hen heen is er alom bedrijvigheid. Vrachtwagens rijden af en aan. De elektrische boormachine wordt in gereedheid gebracht voor zijn volgende boring.

Volledig scherm De 300-ton boormachine wordt in gereedheid gebracht voor de volgende boring. © Cor de Kock

De drie zien elkaar regelmatig op die plek. ,,Niet om te controleren of ze het goed doen’’, zegt De Wit met een lach. ,,Want daarin hebben we als Oasen alle vertrouwen. Het is gewoon goed om elkaar zien en de voortgang te bespreken. Zo kun je sneller beslissingen nemen.’’

Stikstofreductie

De inzet van de elektrische boor scheelt aanzienlijk in de stikstofuitstoot van het project. Want ook dat was een van de eisen die Oasen aan zijn aannemer stelde. De Wit: ,,We moeten aan stikstofreductie doen. Een elektrische machine draagt daaraan zeker bij. Daarom worden er ook hybride kranen op de werkterreinen gebruikt.’’

,,De stikstofreductie zit deels in het brandstofgebruik’’, legt boormeester Versluis uit. ,,Een conventionele boor verbruikt zo’n 1000 liter diesel per dag. Deze elektrische boor kan met zo’n 300 liter toe.’’

,,Een groot deel van de bedrijven met wie we samenwerken, komt uit de buurt. Ook dat draagt bij aan stikstofreductie’’, zegt Slinger. ,,Daarmee moet je vandaag de dag gewoon rekening houden. Hun werknemers zijn dus geen uren onderweg. Dat zorgt ervoor dat we met zijn allen kunnen doorpakken.’’

Volledig scherm Boormeester Cor Versluis (links) en Nico de Wit, projectleider bij drinkwaterbedrijf Oasen, bij de ruimer. © Cor de Kock

Veel machines op het bouwterrein mogen dan het nieuwste van het nieuwste zijn. Aan de techniek om de boor van punt a naar punt b te sturen, is niets veranderd. Als de boor in de grond verdwijnt, ‘reist’ een datakabel mee en laat zo weten waar de boorkop zich bevindt. Die graaft de route waar de transportwaterleiding moet komen te liggen.

25 meter aarde

,,Nee, die boor kun je niet met behulp van GPS volgen. Deze gaat op een diepte van 25 meter zijn weg. Er is geen GPS-systeem dat door een laag van 25 meter aarde kan kijken’’, vertelt Versluis. ,,Wanneer de boor weer boven komt, maken we er op dat punt een ruimer aan vast. Op de weg terug naar het punt waar we begonnen zijn, vergroot en ruimt deze het boorgat. Als het boorgat eenmaal op maat is, trekken we de leiding er doorheen. Een deel van de transportleiding ligt inmiddels ondergronds op zijn plaats.’’

,,Maar het meest bijzondere van dit project moet nog komen’’, zegt De Wit. ,,We moeten nog met onze drinkwatertransportleiding met een diameter van 70 centimeter onder natuurgebied Zouweboezem door. Nooit eerder heeft er een elektrische boring plaatsgevonden in Europa met deze lengte en diameter. Slinger: ,,Er zijn langere elektrische boringen geweest, maar niet met deze diameter. De combinatie maakt het uniek. Dat durven we te stellen.’’

Volledig scherm Delen van de transportleiding liggen klaar. Ze hebben een diameter van 700 mm en zijn 16 meter lang. © Cor de Kock

Om de klus te klaren heeft boormeester Versluis niet één maar twee elektrische boormachines nodig. Die tweede wordt op dit moment afgebouwd. De boormachine is net een maatje kleiner dan de krachtpatser met een trekkracht van 300 ton. De nieuwkomer is een 250-ton boorstelling en beiden behoren tot de grootste boormachines van Van Vulpen.

De projectleider van drinkwaterbedrijf Oasen is tot nu toe erg tevreden over het verloop van het project. ,,Het is mooi om te zien hoe we samen met aannemer Van Vulpen en al die andere bedrijven uit de buurt dit voor elkaar boksen.’’

Winst

De eerste winst werd overigens jaren geleden al door Oasen behaald. ,,Wij hebben als maatschappelijk drinkwaterbedrijf bewust de samenwerking gezocht met Rijkswaterstaat. Het verbreden van een snelweg is geen sinecure. Het raakt niet alleen weggebruikers, maar ook ons als drinkwaterbedrijf. Onze bestaande leiding, die naast de A27 ligt, voorziet inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van drinkwater. Per uur stroomt er gemiddeld 650.000 liter drinkwater doorheen. Op piekmomenten kan dit wel oplopen tot 1,2 miljoen liter per uur. Er mag gewoon niets misgaan.’’

Vandaar dat Oasen niet wilde afwachten tot de uitvoering van de verbreding. Het drinkwaterbedrijf wilde de infrastructuur vooraf verlegd hebben, om de continuïteit van drinkwater in de regio te waarborgen en eventuele schade aan leidingen te voorkomen. Hetzelfde gold voor netwerkbeheerder Stedin. Die heeft eveneens belangrijke gasleidingen en elektriciteitskabels langs en onder snelweg A27 liggen.

Volledig scherm Met behulp van een kraan wordt de boorkop nar de machine gebracht. Voorop zijn de tanden te zien. © Cor de Kock

De Wit: ,,Buiten onze drinkwatertransportleiding hebben ook wij langs en onder de A27 kleinere distributieleidingen lopen. Die kunnen door de verbreding niet overal hun plek blijven liggen. Waarom zouden we niet samenwerken met andere nutsbedrijven? Het lijkt vanzelfsprekend om samen te werken, maar dat is het niet. Het is voor het eerst dat wij als nutsbedrijven op deze manier de handen ineen slaan met Rijkswaterstaat. Voorheen deed ieder zijn eigen ding. Maar nu, in het project Weg van de Snelweg, trekken we samen op in de voorbereidingen en ook in het veld. Waar we samen kunnen werken, doen we dat ook. Dat scheelt dus flink in de kosten. Ik schat in dat we daarmee samen zo’n 150.000 tot 200.000 euro hebben bespaard.’’

Samenwerking

De samenwerking reikt nog verder. Van Vulpen dacht net zo hard mee. ,,We voeren niet alleen de werkzaamheden uit, we hebben het ontwerp ook bedacht’’, zegt Slinger. Zo kwam de aannemer met het idee om met gestuurde boringen over grote lengtes de nieuwe leiding aan te leggen.

De Wit: ,,Op deze manier konden we het aantal werkterreinen, maar ook de hoeveelheid sleuven en putten die Oasen nodig dacht te hebben beperken. Dat scheelt aanzienlijk in de overlast voor de omgeving. Ook dat vinden we heel belangrijk.’’

Volledig scherm Vanuit de lucht is pas goed de omvang van de klus te zien. De delen van de leiding worden bovengronds aan elkaar gelast en vervolgens onder de grond getrokken. © Cor de Kock

-----------------

Bent u die files ook zo zat? Met spandoeken langs de A27 zetten de gemeenten Gorinchem en Werkendam bijna 20 jaar geleden een email-bombardement in gang. De verkeersminister krijgt honderden mails van weggebruikers en ondernemers om de verbreding van A27 prioriteit te geven. Met succes. Vervolgens duurt het nog zo’n tien jaar voordat de eerste serieuze verbredingsstudies starten. In 2016 heeft Rijkswaterstaat het voorlopig ontwerp klaar en kunnen betrokkenen hun oordeel geven. Drie jaar later volgt het definitieve plan, waarop nog eens tientallen bezwaren komen. Sinds vorige maand staat het sein voor de verbreding echt op groen. De Raad van State schuift alle bezwaren opzij. Op één na, maar dat bezwaar heeft geen invloed op de werkzaamheden aan het ruim 47 kilometer lange traject. Rijkswaterstaat is al met de voorbereidingen begonnen en verwacht in 2022 te kunnen starten. Of dat gaat lukken, moet binnenkort blijken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.