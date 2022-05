Een viool die kan lachen, zingen en huilen in Rumpt

Judith Steenbrink: ,,We kijken erg uit naar ons optreden in Rumpt. De akoestiek en sfeer is zeer geschikt voor onze muziek, onze manier van spelen en dat geldt zeker voor het programma 'Stylus Fantasticus´ wat we op 2 juni gaan spelen’. Dit is hele vrije, harmonieuze, fantasievolle en virtuoze muziek uit de 17de eeuw. Je zou het bijna associëren met wat we nu ‘Gipsy’ muziek noemen.’’

Over de hele wereld

Steenbrink: ,,We zijn enorm blij dat we ook weer een keer met Mikko Perkola kunnen spelen. We kennen hem nog uit onze studietijd, zijn daarna allemaal uitgevlogen en spelen sindsdien over de hele wereld onze geliefde muziek. Mijn zus en ik zijn dus het kloppend hart van Holland Baroque, onlangs hebben we een erg inspirerende reis naar Suriname gemaakt, maar ook waren we in Polen en Hamburg. Velen zullen ons kennen van de samenwerking met Eric Vloeimans of van de Mattheüs Passie met Reinbert de Leeuw.’’