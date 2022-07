Een slokje bier bij het station kan je 100 euro kosten: Alcoholverbod tijdens Gorcumse Zomerfeesten

EVEN VRAGEN AAN Een bijzonder verjaar­dags­feest­je: Theater­groep vertelt over de jarige Hendrick in zijn eigen museum

Gorcumer Hendrick Hamel werd 20 augustus 1630 geboren in de binnenstad. Exact 392 jaar later vertelt theatergroep BISonder het verhaal over de Hollander die een held werd in Korea. Meerdere malen, onder leiding van regisseur Stephan W. Zeedijk.

28 juli