Een Formule 1-baan opruwen in Saoedi-Arabië of een ‘pijlenprinter’ introduceren: Track Line doet het moeiteloos

Wegmarkeringen aanbrengen in Irak, de baan van de Formule 1 in Saoedi-Arabië opruwen of een nieuwe Scandinavische ‘pijlenprinter’ introduceren in Nederland? Harry Burggraaf van Track Line wegmarkeringen in Leerdam doet het allemaal.

Op het drukste kruispunt van Leerdam stroopt het verkeer op deze doordeweekse ochtend onbedoeld toch wel wat op. De reden is een vrachtwagen die op het oog weinig bijzonder is, maar onder de vrachtwagen gebeurt wél iets bijzonders. Daar print de vrachtwagen zelf een pijl op de weg. Een Scandinavische uitvinding en volledig nieuw in de wegmarkeringenwereld, waar pijlen, stopborden of snelheden nog altijd met de hand op de weg worden geschilderd.

Klein detail: de pijlen zijn nog wat ‘bibberig’. Maar als gemeenten en provincies er genoegen mee nemen, dan behoort het pittige handwerk pijlsnel tot het verleden nu de ‘pijlenprinter’ zijn intrede doet. Nog een voordeel: de vrachtwagen doet maar twintig seconden over het printen van een grote pijl op de weg. Dan komt de stoom er nog vanaf, maar na een kleine douchebeurt kunnen de volgende auto’s er al na 1,5 minuut overheen rijden.

Stuk veiliger werken

Het bedrijf Track Line uit Leerdam - met ongeveer veertig werknemers - behoort tot het handvol bedrijven in Nederland dat wegmarkeringen op het asfalt schildert. Het is directeur Harry Burggraaf die deze week vanuit Zweden de machine van de toekomst naar Leerdam liet komen voor de printdemonstratie. Het belangrijkste aspect van de nieuwe ‘pijlenprinter’ is volgens Burggraaf dat er geen personeel meer buiten de vrachtwagen hoeft te werken en het dus een stuk veiliger is.

Volledig scherm De geprinte pijlen op de weg. © Gijs Kool

Dat de pijlen dus nog wat bibberig zijn op de diagonale lijnen, daar moeten we misschien maar aan wennen’’, stelt Burggraaf. ,,Maar laten we het niet direct afschieten daardoor’’, pleit Harry voor de nieuwe machine bij zijn gasten: medewerkers van de provincie Gelderland, de gemeenten Eindhoven, Utrecht, maar ook Amerikanen en Fransen. De Zweedse Hakan Wedberg van het bedrijf Trysil dat deze nieuwe pijlenprinters legt uit dat er honderden sjablonen te gebruiken zijn.

Formule 1

Het Leerdamse Track Line bestaat sinds 2001 en doet meer dan markeringen aanbrengen. Zo zijn ze ook goed in het verwijderen van wegmarkeringen of het opruwen van asfalt. En laat dat laatste nu echt heel erg handig zijn in de Formule 1 sport. Ook daarin kan Harry Burggraaf een handje helpen, zo blijkt. Want terwijl hij z’n internationale gasten door Leerdam rondleidt en de pijlenprinter z’n werk doet, krijgt hij een filmpje binnen van een medewerker die druk bezig is met het opruwen van de Formule 1-baan in het Saoedi-Arabische Jeddah. ,,Kijk, dit is onze machine,’’ laat Harry zien. ,,Hiermee maken we het asfalt schoon zodat de auto’s extra grip hebben. De machine is er met de boot naartoe gegaan en komt daarna weer terug naar Leerdam. In mei rijdt hij naar Berlijn on daar de baan op te ruwen en in juni gaat de machine richting Bakoe in Azerbeidjan.’’

Het werk voor de Formule 1 is niet het enige buitenlandse werk dat Track Line uitvoert. Ook in Irak zijn ze sinds 2012 werkzaam. Sterker nog: Tot voor kort reden de vrachtwagens van Track Line binnen zes dagen naar het Koerdische deel van Irak om daar in de stad Erbil voor wegmarkeringen te verzorgen. Een internationaal avontuur dat gewoon begon tijdens werkzaamheden in Rotterdam, vertelt Harry. ,,We waren daar aan het werk toen er een Koerdische man naar ons toe kwam en vroeg of we ook iets in Erbil wilden doen. We zijn tientallen keren naar Irak geweest. Inmiddels hebben we daar mensen opgeleid en doen ze het zelf. We reizen er nu niet meer met onze vrachtwagens naartoe. Dat was altijd een reis van zes dagen voordat we in Erbil waren.’’

Bibberlijntje

Inmiddels is de demonstratie met de ‘pijlenprinter’ in Leerdam afgelopen. De meningen zijn enthousiast, al blijft het bibberlijntje van de pijl nog wel een klein discussiepuntje. Neem nou Camiel Taminiau, werkzaam bij een verfleverancier voor wegmarkeringen. ,,Ik ben benieuwd of er in steden ook zulke pijlen mogen komen of dat het stadsbestuur liever de scherpe pijlen die we gewend zijn van het handwerk willen houden.’’

De Amerikaanse Mark Bjorklund uit Columbus tilt er op zijn beurt weer niet zo zwaar aan. Hij wijst naar de pijl op het Leerdamse kruispunt. ,,Stel je zit in je hoge SUV en je rijdt hier met 80 kilometer over die pijl heen. Dan zie je dat echt niet hoor.’’

Volledig scherm De eerste geprinte pijl wordt op de weg gedrukt. © COR DE KOCK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.