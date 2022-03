Een eigen bankje en boom voor scheidend wethouder Theo Boerman

Boerman liet begin dit jaar weten niet 32 jaar meer terug te keren in de politiek. De ziekte van Parkinson noopte de Hardinxvelder zijn baan op te geven. In een openhartig interview op deze site vertelde hij in januari dat de eerste tekenen van zijn ziekte zich eind 2018 aandienden. ,,Ik wist meteen: dit is niet goed”, blikt hij terug. ,,Het schrijven ging steeds minder goed en de letters van mijn handschrift werden kleiner. Tsja, en dan ga je je erin verdiepen, googelen en dan weet je eigenlijk al vrij snel wat je hebt. Dus toen de neuroloog me vertelde dat ik Parkinson had, was het een bevestiging van wat ik al wist. Ergens was het ook bevrijdend en confronterend tegelijkertijd”, zei hij toen.