Een avondje stappen bij jongerensoos De Korf? Alleen nog als je uit de buurt komt

De Korf biedt plek aan zo’n 220 jongeren, zegt bestuursvoorzitter Eline Dijksman, en staat de laatste tijd geregeld al halverwege de avond ramvol jonge feestgangers. ,,Laatst hebben we wel tachtig man naar huis moeten sturen omdat het zo druk was’’, zegt ze. ,,En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bezoekers komen tegenwoordig helemaal uit Meerkerk of Sliedrecht. In sommige gevallen zelfs van nog verder weg. We merken dat dat ervoor zorgt dat er minder verbinding wordt gemaakt onderling. En dan mist de soos z’n doel. Een luxeprobleem, maar op deze manier kunnen we niet verder.’’