Edwin en Michael lieten een droom uitkomen met de opening van CrossFit Nieuwendijk

Het openen van een eigen CrossFit-ruimte valt onder de noemer jongensdroom, al nuanceert Michael Klop (32): ,,Ik doe dit pas vanaf mijn 25ste, dus dan spreek je niet van een jongensdroom. Toen ik met crossfitten begon, had ik het virus meteen te pakken en ik deed het vijf, zes of zelfs zeven keer per week. Om dan ooit van je hobby en passie je werk te kunnen maken is zeker een droom.” Berkemeyer (37) heeft een soortgelijk verhaal. ,,Vanaf het moment dat ik in 2013 met crossfitten begon was het mijn doel ooit een eigen locatie neer te zetten.”