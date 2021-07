Echtpaar schenkt Gorcumse watersportclub een zeilboot die is vernoemd naar hun vijfde kleinzoon

Hoogwater in Altena: waterschap zet zondag dijkbewa­kers in

17 juli Dijkbewakers staan zondag op de dijken in het Land van Altena. Waterland Rivierenland zet hen in om een oogje in het zeil te houden bij hoogwater in het gebied. De Afgedamde Maas bereikt die dag een niveau van 3,5 meter boven NAP en dat is het hoogste niveau ooit gemeten. Daarom gaat de kering Kromme Nol bij Wijk en Aalburg ook dicht.