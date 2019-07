Dussense kweker toont bloemenpracht

Leenhouts houdt zich al bijna dertig jaar bezig met het kweken van de veelkleurige plant die beroemd is geworden door Annie M.G. Schmidt. In tegenstelling tot wat ze schreef, is de fuchsia geen gemakkelijke plant. Leenhouts vergeleek deze eerder al met een profrenner. In de winter vraagt de plant al aandacht om tot bloei te komen. Eenmaal in bloei moeten ze elke dag water hebben.