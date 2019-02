Dronken man (58) moet rijbewijs inleveren in Werkendam

Grote brand verwoest schuur en garages in Hank

9:58 Een schuur en twee garageboxen aan de Korte Dijk in Hank zijn door een brand volledig verwoest. Het vuur brak uit in de nacht van zaterdag op zondag, rond 01.15 uur. De brandweer schaalde in korte tijd op van middel- naar grote brand. Van de gebouwen bleef niets over.