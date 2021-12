Dronken automobilist werkt zich in de nesten met zijn ‘slakkengang’ op de snelweg

Nieuwe verdachte opgepakt voor schietpar­tij; slachtof­fer uit Gorinchem vecht nog voor leven

Een 29-jarige verdachte is dinsdag opgepakt in verband met de schietpartij in Maastricht, waarbij een 21-jarige Gorcumer gewond raakte. Het slachtoffer vecht nog voor zijn leven in het ziekenhuis, meldt de politie.

30 november