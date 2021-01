Driekwart van maatregelen tegen wateroverlast in Altena nu afgerond

Het afgelopen jaar werden grote werkzaamheden afgerond, zoals de rioolverbetering in de Korenstraat in Hank en de aanleg van de waterberging naast de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam. Ook legden gemeente en waterschap in Woudrichem een parallelriool aan in de Vissersdijk en een nieuwe regenwaterafvoer onder de Rijkswal.

Na de flinke wateroverlast in de zomers van 2014 en 2015 werden 138 maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Dat pakket werd in 2015 opgesteld onder hoge tijdsdruk. Uit nader onderzoek bleken sommige maatregelen niet doelmatig of haalbaar te zijn. Sommige maatregelen werden daarom geschrapt of is gekozen voor andere met ongeveer dezelfde effecten.

Ippelseweg

In 2020 verviel alleen de maatregel waterberging Ippelseweg in Nieuwendijk. Het was het waterschap hier niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaren. Het gaat nu samen met de gemeente in overleg om de maatregel te heroverwegen.

Ook zijn maatregelen vertraagd, zoals het vergroten van het riool in de Roerdompstraat in Hank. Gebleken is dat in de voegkit asbestdeeltjes zitten. Op advies van branchevereniging riolering Nederland wordt de aanbesteding uitgesteld om hoge kosten te voorkomen. Volgend jaar zomer worden bovendien landelijke wet- en regelgeving en werkprotocollen verwacht voor het verwijderen van rioolbuizen met asbesthoudende kit. Ook in Sleeuwijk worden werkzaamheden uitgesteld.

Van de 138 maatregelen zijn er nu 103 gereed. Het college van burgemeester en wethouders laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat het nog zeker drie jaar kan duren voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Wel stelt het dat de vertragingen vooralsnog geen geen nadelige financiële effecten hebben.

