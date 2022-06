Drie zwaargewonden en een dode op dezelfde kruising: ‘Wachten op het volgende ongeval’

Game On laat scholieren kennisma­ken met techniek: ‘Ook de timmerman rijdt nu rond in een nieuwe Audi’

Techniek en jeugd: jarenlang was het een moeizame match. Maar dat is in rap tempo aan het veranderen, net als de technologische ontwikkelingen zelf. Tijdens de achtste editie van het Game On technologie-evenement in de Gorcumse Evenementenhal konden basisschoolleerlingen dat aan den lijve ondervinden. ,,Het imago van techniek is enorm veranderd.”

