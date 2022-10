Drie schuren verwoest in Schelluinse vlammenzee, niemand gewond

Vrachtwa­gen raakt bovenlei­ding in Leerdam; tot vrijdagmid­dag geen treinen tussen Gorinchem en Geldermal­sen

Een vrachtwagen is donderdagmorgen tegen een bovenleiding van de MerwedeLingelijn in Leerdam gereden. Door een breuk in die bovenleiding is het treinverkeer ontregeld. Qbuzz schat in dat dit tot vrijdag 12.00 uur het geval is.

6 oktober