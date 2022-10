Dreigmail over toekomst dorpshuis in Vuren: ‘Goed gesprek met politie was voldoende’

Boek over Leerdam in 17de eeuw staat vol saillante details over me­too-leraren en meppende burgerva­der

Omkoping, politiemoorden, metoo-gedrag door de schoolmeester, bestuurders die grote schranspartijen houden en een enveloppe met geld voor de Prinses van Oranje. In het nieuwe vierhonderd pagina’s tellende geschiedenisboek ‘Leven binnen de Leerdammer Vrijheid’ over de glasstad in de zeventiende eeuw buitelen de sappige verhalen over elkaar heen.

21 oktober