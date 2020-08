Dreigende ontslagen bij Damen Shipyards: scheepsbouwer schrapt ruim 1000 banen

VIDEO Vakantie­park Molenwaard verrijst in de polder: ‘Ook in de winter komen hier straks toeristen’

6:28 In Ottoland verrijst Vakantiepark Molenwaard, waar gezinnen volgend jaar in polderthema de zomervakantie kunnen vieren. ‘We zetten fietsen, shuttlebusjes of vervoer over water in, zodat er straks niet 160 auto’s tegelijk de molens van Kinderdijk gaan bezoeken.’