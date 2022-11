Dorpshuis De Koels en gemeente West Betuwe zijn het eens: ook Vurenaren verdienen een ontmoetingsplek

Dorpshuis De Koels in Vuren moet ook vanaf januari openblijven, ook al staat het beheer door de stijgende energiekosten financieel zwaar onder druk. Daar zijn het bestuur van het dorpshuis en de gemeente West Betuwe het over eens.

De afgelopen weken ontstond bij inwoners het beeld dat de toekomst van het dorpshuis op de helling staat. Het financiële plaatje van het dorpshuis ziet er slecht uit en daarom moeten we wellicht het mes zetten in de activiteiten, waarschuwde de gemeente. De verwarring ontstond toen de gemeente onlangs op zoek was naar extra crisisopvang. De Veiligheidsregio adviseerde dat De Koels de meest geschikte plek is omdat daar al 45 vluchtelingen worden opgevangen. Het leidde tot een dreigbrief aan het bestuur van De Koels.

Onderzoek

Nu bevestigt de gemeente het in een intentieverklaring nog maar eens: het is van groot belang dat er in iedere kern een ontmoetingsplek is. Onafhankelijk bureau Spectrum gaat nu een financieel en maatschappelijk haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Voorzitter van het bestuur van De Koels Han Loman is hoopvol. ,,In gezamenlijk toekomstplannen gaan we vaststellen welke capaciteit en financiële middelen nodig zijn voor activiteiten. Hierdoor ontstaat er weer een financieel gezonde situatie.”

Volledig scherm De gemeente en het dorpshuisbestuur gaan samen vaststellen hoe ze de financiën en plannen voor de komende jaren weer op de rit kunnen krijgen. © Ricardo Smit

De gemeente springt voorlopig bij. Volgens wethouder Rutger van Stappershoef is de ‘urgentie hoog’ om een extra inspanning te doen. ,,Het is van onschatbare waarde dat inwoners elkaar kunnen zien, een praatje maken of activiteiten doen. We weten dat inwoners hier behoefte aan hebben.”

Eind januari verwacht Spectrum de eerste resultaten van het onderzoek en de wensen in kaart te hebben gebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.