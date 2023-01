Doetinchemse burgemeester: ‘Achterhoek hangt aan laatste mem als het gaat om politiebezetting’

Martine Visser stopt als raadslid en duikt in uitvaartwe­reld met ‘Ben de Weerd-gecondo­leerd’

De Leerdamse Martine Visser (50) is in opleiding tot uitvaartleider bij de Leerdamse uitvaartonderneming LBV. Inmiddels loopt ze mee met Ben de Weerd Gecondoleerd die teruggeroepen is van z’n pensioen. Visser stopt begin februari als CDA-raadslid en doet een stap terug bij ‘haar’ voedselbank.

1 januari