Doe Mee! Molenlanden wil eerst met alle partijen apart om de tafel

VVD Altena: onveilig bij Het Rond in Woudrichem

De VVD in Altena wil een einde aan de onduidelijke verkeerssituatie op Het Rond en Raadhuisplein in Woudrichem. Volgens de partij is de bewegwijzering gebrekkig. De kruispunten zouden zijn gebaat met betere markeringen of het aanpassen van de voorrangsregels.

15 maart