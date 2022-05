Docu over Maarten van Roozendaal in Theater Periscoop

Groot scholenge­bied wordt één rookvrije zone: ‘We zijn trots dat dit gelukt is’

Het scholengebied aan de Hoefslag wordt één grote rookvrije zone. Wethouder Joost van der Geest is dinsdag 31 mei uitgenodigd voor de officiële opening van het rookvrije gebied. Als het goed is, is daar straks geen peuk meer te zien.

