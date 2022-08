DJ-duo Oakmadness voor tiende keer op Zomerfeest: ‘Het is een geslaagd feestje als je energie terugkrijgt’

Jullie staan voor de tiende keer op het Zomerfeest. Zijn jullie nu de ‘huis-dj’s’?

,,In 2011 wonnen we de dj-contest en sindsdien horen we er helemaal bij. Eerst een paar jaar op de vrijdagavond en inmiddels al een aantal jaar op de dinsdag. Ik geloof dat er niet veel andere artiesten zijn die dit kunnen zeggen, DJ Daan misschien? We zijn enorm trots dat we er weer bij zijn voor deze bijzondere editie.”