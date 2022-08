Dit kun je verwachten van FestiWal en het allereerste Wijnfestival in Gorinchem

In het weekend van vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus zijn er in Gorinchem maar liefst twee festivals: FestiWal en Wijnfestival Lekker Gorcum.

Organisatoren Kamal Basu en Alicia van den Berg brengen op meer dan tien locaties rondom de Gorcumse stadswallen diverse evenementen. Zo staat er op zaterdag 13 augustus bij Molen Nooit Volmaakt de ‘Vive la Voiture’ kofferbakmarkt, is er op de parkeerplaats naast de Luisterpost ‘So You Think You Can Drag?’, parkeergarage Kweeklust wordt omgetoverd tot de Theater Tuin en Buiten de Waterpoort is een (A)Meezing Buitenbios.

Het stenen trapveldje aan de Dalemwal is de ‘mainstage’, waar de hele dag live-artiesten de show stelen, om later het stokje over te dragen aan DJ’s die de Silent Disco hosten. Op de pleinen staan verschillende foodtrucks, met keukens vanuit elke windstreek. De meeste locaties zijn gratis te bezoeken; voor sommige onderdelen moeten tickets gekocht worden. Het hele programma is te zien op www.festiwal.nl.

Achter Parkeergarage Kweeklust is op vrijdag 12 augustus tussen 15.00 en 22.00 uur ook een wijnfestival, met meer dan veertig soorten wijn en bijpassende hapjes. De entree is gratis, een plastic wijnglas koop je bij binnenkomst voor 2,50 euro. Meer informatie is te vinden op www.lekkergorcum.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.