Dit is waarom vanmiddag vijf grote Hercules-transportvliegtuigen over Gorinchem raasden

Twee aanhoudin­gen in Hardinx­veld na belediging en mishande­ling agent

12 september In de nacht van vrijdag op zaterdag was het onrustig in Hardinxveld-Giessendam. Rond de sluitingstijd van horeca zorgden groepjes jongeren voor onrust, er ontstonden vechtpartijen. De politie kwam ter plaatse om de rust te herstellen. Er werden twee jongemannen van 20 en 21 uit Hardinxveld aangehouden voor belediging en mishandeling van een agent.