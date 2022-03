Dit is er te zien op de zesde editie van het Internationaal Filmfestival Gorinchem

Vijfheeren­lan­den houdt live uitslagen­avond voor inwoners in Leerdams partycen­trum

De gemeente Vijfheerenlanden houdt een openbaar toegankelijke uitslagenavond na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. In partycentrum Het Dak in Leerdam krijgen geïnteresseerden per stembureau te horen op welke politieke partijen het meeste is gestemd.

12 maart