Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden is binnen: Doe Mee! Molenlanden is de grote winnaar geworden. De partij van lijsttrekker Joke van de Graaf steeg van 7 naar 8 zetels en is daarmee veruit de grootste partij in de gemeente, die in 2019 ontstond uit een herindeling tussen Molenwaard en Giessenlanden. Jezus Leeft kreeg te weinig stemmen voor een zetel in de gemeenteraad.

De stemming bij Doe Mee! Molenlanden was al de hele avond opperbest. In veel dorpen in Molenlanden werd de partij de grootste. Vooral inwoners uit Noordeloos, Arkel en Streefkerk en Schelluinen wist Doe Mee! Molenlanden voor zich te winnen. Wethouder Arco Bikker toonde zich vooral opgetogen over Schelluinen, omdat hij niet had verwacht dat zijn partij ook daar de grootste zou worden.

Eerder op de avond leek het nog een nek-aan-nekrace te worden met het CDA. Maar toen was slechts 10 procent van de stemmen geteld. Bij elke tussenuitslag werd de sfeer bij de kandidaten van Doe Mee! Molenlanden steeds uitzinniger. En elke keer werd het gejuich heftiger na wéér een winst in een van de stembureaus. Het ziet er daarom uit dat de partij het voortouw gaat nemen bij de formatie. Lijsttrekker Joke van de Graaf liet tijdens de uitslagenavond in partycentrum De Til in Giessenburg weten, graag met de andere partijen aan de slag te gaan.

De coalitie bestaat nu nog uit Doe Mee! Molenlanden, CDA en VVD. Die hebben nu 16 van de 27 zetels. Als de partijen met elkaar door willen, behouden ze een meerderheid, maar die is met het verlies van één zetel wel ietsje kleiner geworden.

En dan zijn er nog die ándere christelijke partijen SGP en ChristenUnie. Eerstgenoemde partij won zelfs een zetel en wil de komende 4 jaar misschien ook wel meeregeren. De partijen houden vooralsnog hun kaarten op de borst. De fractievoorzitters van de 7 partijen gaan morgenavond voor het eerst met elkaar in debat. Dan wordt teruggeblikt op de verkiezingsuitslag en misschien al wel wat geflirt tussen een aantal partijen.

Voorlopig heerst de vreugde bij de grote winnaar. Berend Buddingh', die samen met Joke van de Graaf duo-lijsttrekker is, zei quasi bescheiden dat het 'best lekker is gegaan’ voor zijn partij, waarna er een grote glimlach op zijn gezicht verscheen. ,,Molenlanden kiest voor Doe Mee!, dat is heel duidelijk geworden.”

Quote De druiven zijn zuur. Ik kan het niet anders duiden. Bram Visser, VVD

De VVD is echter wat teleurgesteld in de uitslag. De partij van lijsttrekker Bram Visser verloor een zetel en blijft steken op 2. ,,De druiven zijn zuur”, luidde zijn eerste reactie. ,,Ik kan het niet anders duiden. We hadden dit verlies eerlijk gezegd niet verwacht. De afgelopen 3,5 jaar hebben we als VVD veel gedaan en bereikt. We zijn dus een beetje teleurgesteld. Maar alle felicitaties aan Doe Mee! Molenlanden.”

De opkomst in Molenlanden was 66,7 procent en daarmee de hoogste in de regio. Hoger ook dan in november 2018 toen inwoners vanwege de gemeentelijke herindeling ook naar de stembus mochten. Toen was de opkomst net iets meer dan 58 procent. Toch was burgemeester Theo Segers maar ‘gematigd positief'. ,,We moeten ons afvragen waarom eenderde van het aantal stemgerechtigden thuis is gebleven. Maar daar staat ook tegenover dat de kloof tussen politiek en inwoners niet zo groot is. Gemeenteraadsleden laten zich vaak zien en zijn bekend bij onze inwoners.”

Eerder op de dag bezocht de burgemeester alle 28 stembureaus in zijn gemeente. In totaal legde hij 263 kilometer met de auto af. Bij 213 kilometer hield de elektrische auto ermee op: de accu was leeg. De rest reed hij met een gewone auto.

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in Rivierenland en in de Drechtsteden.

