Dit is de man achter de Vrije Volkspartij Altena: ‘Ik dacht dat ik in een rechtsstaat leefde’

U was jarenlang raadslid voor de Aalburgse Alliantie. Tot 2015. De gemeentepolitiek lonkt nu opnieuw?

,,Door elke misstap van Den Haag of de gemeentelijke politiek werd mijn emmer steeds voller. Ik kreeg steeds meer het gevoel dat de samenleving in dienst van de politiek staat, terwijl dat andersom hoort te zijn. Ik dacht dat ik in een rechtsstaat leefde, maar die is inmiddels communistisch geworden. De sloten van een restaurant die door de gemeente worden veranderd? Zoiets verwacht je in Noord-Korea of China, maar niet in Nederland. Dichterbij huis is het verkeersbeleid van Altena natuurlijk ook een drama.’’