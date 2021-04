DierenLot schikt met cartoonist over ‘gepikt’ logo

Nog geen snel besluit over vrachtwa­gen­ver­bod Groot-Am­mers

22 april Er valt deze maand nog geen besluit over het vrachtwagenverbod in Groot-Ammers. Dat laat een woordvoerster van de gemeente Molenlanden weten. Het was de bedoeling dat in april op het inmiddels omstreden plan een klap zou worden gegeven, maar die datum wordt niet gehaald.