Dierenartsen redden kat die kerstslinger opeet: ‘Pas op met versiering!’

Vijf jaar en zes maanden celstraf in hoger beroep voor therapeut Aaldert van E. (79)

4 december Voormalig hulpverlener Aaldert van E. (79) van zorgboerderij Hoeve Jedidja in Meerkerk en de Neshoeve in Ridderkerk krijgt in hoger beroep vijf en een half jaar cel voor het seksueel misbruiken van drie van zijn cliënten. Ook moet hij 60.000 euro schadevergoeding betalen en mag hij twee jaar lang op geen enkele manier contact zoeken met de slachtoffers. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag vrijdag uitgesproken. Het Hof stelt dat hij schuldig is aan zeer ernstige zedenfeiten en dat de maatschappij tegen hem moet worden beschermd, ondanks zijn hoge leeftijd.