Deze vrouwen strijden voor meer dames in de politiek: ‘Het is 2022 maar we zijn er nog lang niet’

Eerst maar even de feiten: in slechts zeven van de 345 gemeenten in Nederland bestaat de helft van de gemeenteraad uit vrouwen. In deze regio haalt alleen West Betuwe dat ‘streven’. Gemiddeld genomen is zo’n 30 procent van de gemeenteraadsleden vrouw. Zonde, vindt de stichting Stem Op Een Vrouw, want meer diversiteit is goed voor de kwaliteit van de democratie en het vertrouwen in de politiek.