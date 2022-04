Deze streekgenoten werden onderscheiden met een lintje

Altena

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Zweer Groeneveld (74, Meeuwen) - Was organisator bij Altena RoadRunners, sinds 2008 bestuurslid Wandelsportvereniging De Vrijbuiters, daarnaast maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje en chauffeur/planner bij de Buurtbus.

Wouter van Vliet (62, Wijk en Aalburg) - Was tussen 2007 en 2022 raadslid voor het CDA in Altena en de voormalige gemeente Aalburg.

Huib Heijstek (74, Rijswijk) - Sinds 1973 onder meer diaken bij Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk, sinds 1975 medewerker bij RANO Ziekenomroep in Gorinchem, sinds 2009 vrijwilliger bij Seniorweb. Verder actief voor Cliëntenraad De Lemmenskamp in Woudrichem, vrijwilliger bij RepairCafé en mantelzorger.

Annette Wijnja–Visser (55, Werkendam) - Van 1990 tot 1998 vrijwilliger bij Foranto Volleybal. Was ook bestuurslid jeugdcommissie Tennisvereniging Werkendam en sinds 2005 trainer, bestuurslid en official bij De Biesboschzwemmers.

Stoffel Flikweert (66, Nieuwendijk) - Sinds 2000 diaconaal en pastoraal werker bij Christelijk Gereformeerde Kerken Gorinchem, was secretaris bij Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië, sinds 2014 ondersteuner bestuur Stichting Hope voor Afrika. Ook collectant (geweest) van Nationaal Fonds Kinderhulp en Nederlandse Brandwonden Stichting.

Bert van Houwelingen (67, Almkerk) - Was bestuurslid van mandolineorkest Plektrum Melodisten en bestuurslid en dj bij zomerfeesten en bij stichting Jeugdwerk Almkerk. Was ook actief voor lokale ondernemersvereniging en medezeggenschapsraad basisschool d’Uylenborch. Nu vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk, Oranjevereniging Almkerk en buurtvereniging Den Hoek.

Coby Dekker-voor den Dag (1963) - Begon in 1976 als assistent-leidster bij de welpen van de Bandarlogs Horde van de Gorinchemse Zeeverkenners. Tot 2016 betrokken bij de Zeeverkenners. Was ook vrijwilliger bij de Sint-intocht en oprichter van Speelgoedbank. Is ook werkzaam als jeugdouderling bij het Open Pastoraat. Verder vrijwilliger bij het COC Rotterdam, werkgroep regio Gorinchem.

Lienemijn Verploeg-Poker (1962) - Was secretaris van de Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Gorinchem, lid van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Gorinchem en diaken van het Open Pastoraat. Ondersteunt ook de vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Is ook bestuurslid van gymnastiekvereniging ODI.

Peter van Rooijen (1948) - Was en is penningmeester bij veel verenigingen en stichtingen. Hij fungeerde doorgaans als een verbindende factor.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Gerrit Vroegh (1955) - Leverde een grote bijdrage aan het behoud van de Gorkumse Stoomspuit en is al 37 jaar intensief betrokken bij deze stichting. Sinds 2007 actief bij bij hospice Gorinchem.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Kees Osseweijer (1946) - Medeoprichter en voorzitter van Stichting Lach voor een dag, die zieke kinderen een mooie dag bezorgt. Was ook scheidsrechter bij Nederlandse Basketball Bond en bestuurslid bij Stichting boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf, werkte bij Slachtofferhulp en is nu penningmeester bij de Gorcumse Literatuurprijs en de J.W. Ooms stichting.

Hardinxveld-Giessendam

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Theo Boerman (1958) - Was 16 jaar raadslid, daarna wethouder voor de SGP. Voor de raadsverkiezingen in maart liet hij weten niet meer beschikbaar te zijn voor een volgend termijn. De ziekte van Parkinson noopte hem het wethouderschap achter zich te laten.

Peter van Wijngaarden (1948) - Is vrijwilliger bij Hervormde Gemeente Giessendam Neder-Hardinxveld. Sinds 2015 bestuurslid bij Stichting Servanda. Verder vrijwilliger bij de Dijksynagoge en de Historische Vereniging. Eerder was hij actief voor Logeerhuis De Ark en Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Jan Nederveen (1964) - Was op zijn achttiende tijdelijk voorzitter van de regionale afdeling van de jongerenorganisatie van het GPV. Bij de oprichting van ChristenUnie was hij ook betrokken. Werd in 2006 raadslid, in 2018 wethouder. Daarnaast zette hij in Roemenië en Albanië projecten op om de allerarmsten te helpen. Verder is hij mantelzorger.

Rien Stek (1946) - Was bijna 50 jaar betrokken bij aquariumvereniging Ticto. Is ook 30 jaar bestuurslid van Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam. Was ook betrokken bij aanleg van natuurspeeltuin ‘t Weitje.

Molenlanden

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ria van Wijngaarden (1951, Giessenburg) - Motivator achter uitjes voor ouderen, voor regionale afdelingen van Vrouwenvereniging De Passage, Vrienden van de Dompelaar, Computerclub, gehandicaptenvereniging Ango en Samenloop voor Hoop. Ook actief voor Dorpsraad en oprichter van Dorpskamer. Verder bestuurslid van Den Hâneker en actief bij Duurzaam Molenlanden.

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Marion Benschop-Duel (1967, Langerak) - Sinds 1990 betrokken bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) Liesveld, eerst als bestuurslid, sinds 2013 ook als voorzitter. Ook is ze mantelzorger voor twee familieleden.

Jan Blom (1965, Noordeloos) - Is sinds 1988 betrokken bij SV Noordeloos. De eerste jaren als jeugdleider, daarna als bestuurslid. Is nu wedstrijdsecretaris. Ook is hij sinds ‘88 (assistent-)clubscheidsrechter en tot voor de coronacrisis ook grensrechter. In 2016 is hij hoofdverantwoordelijk geweest voor de aanleg van een kunstgrasveld.

Meta Boogert-Donker (1965, Goudriaan) - Collectant voor verschillende organisaties. Ook mantelzorgster voor familieleden. Ook voormalig secretaris van lokale afdeling van vrouwenbeweging de Passage. Is ook secretaresse van zendingscommissie en werkzaam bij De Multistee Goudriaan.

Gerrit Damsteegt (1969, Bleskensgraaf) - Doet sinds 1999 vrijwilligerswerk in Bleskensgraaf, waaronder de rommelmarkt, tentweek, kerst op het plein en braderie. Is sinds 2004 bestuurslid van Oranjevereniging Oranje Boven.

Cora Deelen–Bruins (1954, Streefkerk) - Verricht sinds 1982 vrijwilligerswerk. Eerst bij de Hervormde Gemeente Streefkerk. Vanaf 1990 tot 2008 zette zij zich ook in als mediatheekmedewerkster. Is ook computerjuf bij School met de Bijbel in Streefkerk.

Wijnand Groenendijk (1960, Nieuw-Lekkerland) - Binnen kerkelijke gemeente Kinderdijk-Middelweg actief. Is nu coördinator bedrijfshulpverlening, maar was ook voorzitter van de activiteitenraad. Verder actief geweest voor de Lentemarkt- en Molenmarktcommissie. Is ook EHBO-instructeur. Zette zich ook in voor Stichting Kids Moving the World.

Jannie de Jong-Zwijnenburg (1944, Giessenburg) - Doet sinds 1975 vrijwilligerswerk. Coördineert de bloemendienst voor zieken en ouderen en houdt oog op zieken en mensen die het minder hebben. Levert ook een bijdrage aan kerk.

Kees Korevaar (1974, Bleskensgraaf) - Zet zich al lang in voor allerlei activiteiten binnen het dorp, zoals rommelmarkt, tentweek, Kerst op het plein en poldercross. Daarnaast sinds 2004 actief bij Oranjevereniging Oranje Boven.

Ad Krijgsman (1951, Giessenburg) - Doet werk voor de gereformeerde kerk. Verder bestuurslid van de historische vereniging. Verder verantwoordelijk voor het organiseren van een excursies naar een historische plaats. Verder stuwende kracht achter mannenkoor Shepperd Pie.

Nelly Kruis-van Dijk (1947, Schelluinen) - Zet zich sinds 1983 in voor de Hartstichting. Ook vrijwilligster bij Hervormde Gemeente Schelluinen. Verzorgde ook 10 jaar reanimatieonderwijs.

Conny van Tussenbroek (1965, Hoogblokland) - Sinds 1995 vrijwilliger bij verschillende organisaties, zoals Unicef. Ook was ze bestuurslid bij de vereniging die basisschool De Wegwijzer bestuurde en exploiteerde. Is nu actief voor Ontmoetingskerk Noordeloos en Voedselbank. Sinds 2016 mantelzorger.

Wim Verhaar (1950, Hoornaar) - Zit sinds 1999 met een onderbreking van een jaar in de kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk in Hoornaar. Verder is hij in Gorinchem vrijwilliger bij de voedselbank.

Cees Verwaaij (1947, Arkel) - Was actief voor Hervormde Gemeente Nieuwland. Nam ook het scribaat op zich. Nu vrijwillig bewindvoerder voor een gemeentelid, dat in het ASVZ verblijft. Ook buurtbemiddelaar voor ElkWelzijn voor Rivierengebied en de Bommelerwaard.

Nel Verwaaij-van Daalen (1947, Arkel) - Zette zich lange tijd in voor vrouwenbeweging de Passage. Was vanaf 2005 lid van dameskrans Tabitha, ook tijdelijk penningmeester. Is sinds 2003 voorzitter van Ouderencomité Nieuwland. Daarvoor bestuurslid.

Geri Visser–Bruins (1962, Streefkerk) - Verricht sinds 1993 vrijwilligerswerk. Bij de Hervormde Gemeente Streefkerk gaf ze jarenlang leiding aan meisjesclub Maranatha. In 2001 was ze betrokken bij de oprichting van de christelijke boekwinkel De Graankorrel. In dezelfde periode begon ze als computerjuf bij de School met de Bijbel. Daarnaast leesmoeder. Ook werkzaam voor Bibliotheek AanZet en de mediatheek van het Wartburg College.

Mari Vonk (1946, Noordeloos) - Vrijwilliger bij sportvereniging SV Noordeloos. Zo was hij trainer/leider en medeoprichter van het clubblad. Bij de Hervormde Gemeente van Noordeloos en Overslingeland is hij (wijk)ouderling geweest. In 2010 begonnen als vrijwilliger bij Gevangenzorg Nederland. Ook geeft hij presentaties over Gevangenenzorg Nederland.

Henk van Wijngaarden (1958, Oud-Alblas) - Is ouderling binnen de Hervormde gemeente, was oprichter van de plaatselijke koffiebar De Schor in Papendrecht en Bouwgarant in de aannemerswereld. Van Wijngaarden heeft ook bijdragen geleverd aan de Rotaryclub in Papendrecht.

Jan van Wijngaarden (1947, Giessenburg) - Sinds 1977 actief als vrijwilliger voor de Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingelande. Hij vervulde in totaal 37 jaar de ambten van diaken, wijkouderling en ouderling ouderenwerk. Maakte ook deel uit van het college van kerkrentmeesters.

Geertje van Wijngaarden–de Jong (1949, Giessenburg) - Is 40 jaar lid van de Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland. Ook is ze sinds 2009 vrijwilligster bij Exodus Nederland en de Penitentiaire Inrichting in Dordrecht. Ook heeft zij de vrijwilligersgroep Drechtsteden opgericht als ondersteuning van de activiteiten in die gevangenis.

Henk de Wind (1942, Langerak) - Was jarenlang vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en bestuurslid (1975-2013) bij de ChristenUnie. Hij was 30 jaar lang betrokken bij de NGK Langerak; als ouderling, scriba, afgevaardigde, organist en preeklezer en pastoraal werker.