Deze bijzondere bomen in de regio maken kans op levenslang onderhoud

Maar liefst zeven bijzondere bomen in deze regio hebben een plekje gekregen in de Nationale Bomen Top 50. De vijf bomen die de meeste stemmen van een vakjury én het publiek krijgen, winnen levenslange verzorging. De wedstrijd is uitgeschreven door de nationale Bomenbank en terra Nostra.

Een van die bomen staat tussen Het Wiel en de Theekoepel in Hardinxveld-Giessendam. Het gaat om een oosterse plataan die naar schatting ruim 170 jaar oud is. Het bijzondere aan deze boom is volgens de organisatie de ligging en het feit dat de boom groeit op een slappe bodem. De plataan heeft inmiddels bijna 150 stemmen gekregen.

De andere zes bomen uit de top 50 staan allemaal in de gemeente Altena. In Werkendam gaat het om een paardenkastanje in een tuin van een woning aan de Hoogstraat. Volgens de eigenaar heeft de boom inmiddels twee eeuwwisselingen meegemaakt.

Vleugelnoot

In Sleeuwijk staat een bijzondere rode beuk aan de Griendweg. Hoewel de boom nog jong is, is-ie wel doorgedrongen tot de finale van de wedstrijd. Aan de rand van het dorp staat nog een 45-jarige zogenoemde Kaukasische vleugelnoot, die zijn takken over het water spreidt.

Iets ten oosten daarvan staat ook een paardenkastanje. Vroeger stond deze boom op het schoolplein van de lagere school. Dat pand en het plein ervoor zijn al zeker 45 jaar geleden gesloopt, maar de kastanje heeft het allemaal overleefd en staat nog altijd aan de Notenlaan. Bijzonder aan deze boom is dat hij in het voorjaar twee kleuren bloemen heeft. In het buitengebied van het dorp, vlakbij de rivier staat nog een wilg, die door een inwoner is genomineerd.

De zevende en laatste boom uit de regio die is genomineerd is de grote populier bij de aanlegsteiger van het voetveer naar Slot Loevestein.

Stemmen kan tot en met 30 juni op denationalebomentop50.nl. De uitslag is in oktober.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.