Derde visarendpaar vindt plekje in Biesbosch, zij is Duits en hij komt uit Engeland

Sietske stopte drie weken geleden als verpleeg­kun­di­ge en opende een eigen lunchroom

11 juni Tot voor kort was ze nog als verpleegkundige werkzaam in een ziekenhuis in Nieuwegein, tegenwoordig heeft Sietske Kornet (25) haar eigen lunchroom. Waar behalve kan worden geluncht, ook cadeautjes kunnen worden gekocht. En voor vroege vogels is SIS Lunch Boutique in Werkendam om 08.00 uur ‘s morgens open.