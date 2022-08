Denktank breekt het hoofd over veiligheid van wildzwemmers: ‘Het is levensgevaarlijk!’

De zomer zindert met al een week lang temperaturen tot ver boven de 30 graden. Wat is er lekkerder dan verkoeling zoeken in een zwembad of open water? Dat laatste is er in ruime mate in de regio, maar het is lang niet overal toegestaan om daadwerkelijk het water in te gaan. Wie dat wil doen in rivieren als de Waal, de Merwede of de Noord heeft pech. Zwemmen in de vaargeul mag simpelweg niet, want dat is te gevaarlijk vanwege de scheepvaart op die rivieren.