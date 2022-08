Dementie beter begrepen en bekeken door een VR-bril

Zes vragen Vandaag zitting over het Gomarus, advocaat oud-leerlingen: ‘Onze zaak is nu een stuk sterker’

Het gerechtshof in Den Haag hoort woensdagmiddag twee oud-leerlingen, de directie van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en het Openbaar Ministerie (OM) over het antihomobeleid dat op de reformatorische school jarenlang werd gevoerd. Eerder seponeerde het OM de zaak.

8:43