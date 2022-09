Defensie: ‘Stichting Niet nog een radar is wel welkom op informatieavond’

Stichting Niet nog een radar uit Herwijnen is maandag 3 oktober gewoon welkom op de informatieavond om mee te praten over de omstreden militaire radartoren. Dat zegt het ministerie van Defensie. De stichting had eerder geen uitnodiging ontvangen.

,,Defensie heeft van de gemeente West Betuwe een lijst met alle adressen in Herwijnen ontvangen”, laat een woordvoerster van Defensie weten. ,,Vorige week vrijdag hebben we naar allemaal een uitnodigingsbrief gestuurd. Het is verder een openbare bijeenkomst, dus ook mensen die geen brief hebben ontvangen, maar zich wel betrokken voelen, zijn welkom.” Staatssecretaris Christophe van der Maat is er ook bij.

Quote Juiste voorberei­ding kost tijd. Dit is weer knullig verlopen Edwin Rijkse

De woordvoerster meldt verder dat ze de stichting juist graag wil betrekken bij de informatieavond en dat Defensie de gemeente heeft gevraagd Niet nog een radar uit te nodigen om de informatieavond gezamenlijk vorm te geven.,,De gemeente heeft voor zover wij weten meerdere keren geprobeerd contact op te nemen, maar geen reactie ontvangen.”

Knullig

Eerder deze week liet Edwin Rijkse van de stichting weten dat heel veel inwoners geen uitnodiging hadden gekregen, maar geeft aan dat er nu inmiddels via e-mail wel contact is geweest over de informatieavond. Rijkse zegt dat de stichting wel wil meepraten, maar meer tijd wil hebben om de zaak voor te bereiden. ,,Juiste voorbereiding kost tijd. Dit is weer knullig verlopen.” Daarom is het verzoek gedaan om de datum van de infoavond uit te stellen.

Ondanks de enorme en aanhoudende protesten van inwoners en de gemeente West Betuwe zelf, wil Defensie de radartoren nog steeds in het Gelderse dorpje plaatsen. De SMART L zou dan in 2026 in gebruik kunnen worden genomen.

