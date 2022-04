Deel statushouders naar Vianen, maar Vijfheerenlanden blijft op zoek naar andere plekken

Vijfheerenlanden liet in november vorig jaar weten dat ze op korte termijn 50 tot 70 statushouders in de gemeente wilde opvangen. Het zou moeten gaan om kleinschalige opvang voor een periode van 10 jaar. Wel moest het Rijk nog instemmen met het voorstel. Gevraagd was om een flinke bijdrage. Die kwam er: ruim 1,5 miljoen. Voorwaarde was wel dat er voor 1 januari 2023 de eerste mensen zouden kunnen worden opgevangen.