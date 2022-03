De visarend is in rap tempo onderweg naar de Biesbosch en de webcam staat er alweer klaar voor

We zagen hem strijden om zijn nest met een nijlgans, konden meegenieten toen hij zich uitsloof om zijn vrouwtje het hof te maken, we zagen de eitjes uitkomen en we waren getuige van de eerste ‘vlieglessen’ voor de jonkies. Voor vogelliefhebbers was het genieten vorig jaar, toen er voor het eerst een webcam van Beleef de Lente gericht stond op een van de visarendnesten in de Biesbosch.